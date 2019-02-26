مصر | النيابة تعاين حريق مخزن بالبساتين وتنتدب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين حريق مخزن بالبساتين وتنتدب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت نيابة البساتين الجزئية من معاينة حريق نشب داخل مخزن بشارع سالم البدوي دائرة قسم شرطة البساتين، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية، لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات والمعاينة الأولية عن نشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور الثامن بسبب اتجار أنبوبة غاز، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وتبين من المعاينة أن الحريق أسفر عن انهيار الدور بالكامل.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، مفادها نشوب حريق داخل منزل سكني، بمنطقة البساتين، ووقوع إصابات، وتم الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالفودو والحشيش في الشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحمد. ع" 24 سنة، عاطل، و"حمدي. م" 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت (1.146 كيلو جرام)، و55 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.