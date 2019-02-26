مصر | بلاغ للنائب العام يتهم "معتز مطر" بالتحريض على قلب نظام الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يتهم "معتز مطر" بالتحريض على قلب نظام الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2693 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الإعلامي الهارب معتز مطر بالتحريض على قلب نظام الحكم.

ونص محمود، أن المقدم ضده البلاغ رغم صدور أحكام عديدة ضده للتحريض على الدولة ونشر أخبار كاذبة، ما زال مدفوعا بالمبالغ الطائلة التي يتلقاها من المخابرات التركية والتنظيم الدولي للإخوان ليخرج يوميا عبر برنامجه المذاع على قناة الشرق الإخوانية والتي تبث من تركيا وهو يحرض على قلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.

وأضاف محمود ان العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم ، مشيرا الى ان العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم فى حق وطنه الذى لا يستحق ان يحمل جنسيته ،

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واكد محمود فى بلاغه ان الاتهامات الموجهه للعميل الهارب معتز مطر تتمثل فى التحريض على قلب نظام الحكم و التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركى مقابل اموال يتلقاها بصفة دورية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى واقعة اتهام العميل الهارب معتز مطر بالتحريض على قلب نظام الحكم ، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية ، واخطار الانتربول الدولى لإدراجه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة ،

وطلب محمود فى ختام بلاغه بضم حلقات الاعلامى الهارب معتز مطر بتاريخ 20 ، 23 ، 24 ، 25 فبراير 2019 باعتبارها دليل إدانة ضد العميل الهارب .