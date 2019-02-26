مصر | "دماغ متكفلة".. ضبط سيدة بالمنصورة تجلب المخدرات داخل "طرود بريدية" من الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دماغ متكفلة".. ضبط سيدة بالمنصورة تجلب المخدرات داخل "طرود بريدية" من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الآيس داخل أحد الطرود البريدية.

وفي إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإحكام الحصار على محاولات تهريب المواد المخدرة، وإجهاض مخططات العناصر الخطرة والأنشطة القائمة على نقل وتهريب وترويج المواد المخدرة فقد تابعت الإدارة قيام المدعو "فالح.خ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة وإرسالها داخل الطرود البريدية للمدعوة "سعدية.ع.إ"، مواليد 1979، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تتولى استلامها وترويجها داخل البلاد.

وأكدت المعلومات والتحريات جلب شحنة من ( مخدر الآيس ) داخل أحد الطرود البريدية مشمولها (ملابس شخصية) والقادمة من إحدى الدول العربية، وذلك على أحد خطوط الطيران.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية، تم ضبط الطرد المشار إليه وبتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الآيس وزنت 550 خمسمائة وخمسون جرام) مخفاة داخل طيات الملابس، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بما أكدته التحريات.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.