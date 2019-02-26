مصر | حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالفودو والحشيش في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين متهمين بالاتجار بالفودو والحشيش في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحمد. ع" 24 سنة، عاطل، و"حمدي. م" 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت (1.146 كيلو جرام)، و55 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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"النقض" تقضي بإعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث المنتزه" بالإسكندرية

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 22 متهمًا في أحداث عنف المنتزه، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث المنتزة" بالإسكندرية".

وقررت المحكمة، إعادة محاكمة المتهمبن.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالسجن المشدد لـ 6 متهمين 10 سنوات و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات و7 متهمين آخرين بالسجن خمس سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات في أحداث عنف وقعت بحي المنتزه بمدينة الإسكندرية في 2013.

ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام.