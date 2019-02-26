انت الان تتابع غدا.. آخر موعد لتلقي مقترحات جدول الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن غدا الأربعاء، آخر موعد لتلقي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المقترحات الخاصة بجدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2018 - 2019، مشيرا إلى عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة "portal.moe.gov.eg" لتلقي الآراء والمقترحات وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" عن مقترح جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للعام الحالي 2018 - 2019.
وبين المركز أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري اعتبارا من يوم 9 يونيو وتستمر حتى يوم 1 يوليو 2019، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة جدول الامتحانات مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، منوها بأنه لن يتم المساس بموعد
وبين المركز أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري اعتبارا من يوم 9 يونيو وتستمر حتى يوم 1 يوليو 2019، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة جدول الامتحانات مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، منوها بأنه لن يتم المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، التربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، وذلك نظرا لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.
ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الخميس الماضي، على موقعها الإلكتروني، الجدول المقترح لامتحان شهادة الثانوية العامة 2018 - 2019، إذ حدد الجدول بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل بمادة اللغة العربية. (التفاصيل)
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