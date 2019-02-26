انت الان تتابع العصار يبحث مع وفد ألماني تنفيذ مشروعات تدوير مخلفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
بحث الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع محمد حسون وكيل شركة "yetter stone" الألمانية العاملة في مجال تصنيع الرخام، ورئيس شركة "rkd" الألمانية العاملة في مجال تدوير المخلفات، يرافقهم ديتر دوميروف عضو البرلمان الألماني، إمكانية عقد شراكة مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة يطبق فيها أحدث ما وصلت إليه التجربة الألمانية في مجال تدوير المخلفات ومجال التشييد والبناء، جاء لقاء الجانبين فى ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للبدء في إنشاء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات ومعالجة المواد الصلبة، نظرا للفوائد المنتظرة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، طبقا لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، خاصة أن ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة في مجال تدوير
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، طبقا لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، خاصة أن ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات عالميا.
وقدمت شركة "rkd" عرضا لعناصر الدراسة التي أعدتها حول منظومة إدارة المخلفات في مصر، التي تتضمن حجم المخلفات الصلبة التي يتم إنتاجها سنويا، والمنظومة الحالية لجمع القمامة، وآليات فصل المخلفات المنزلية باعتبارها نقطة مهمة لنجاح المنظومة.
وأوضح ممثل الشركة أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لزيارة الوفد الوزاري المصري لألمانيا في يناير الماضي، وكذلك ما تم الإطلاع عليه بعد زيارة أحد مصانع تدوير المخلفات.
كانت هذه تفاصيل خبر العصار يبحث مع وفد ألماني تنفيذ مشروعات تدوير مخلفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.