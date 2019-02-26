العصار يبحث مع وفد ألماني تنفيذ مشروعات تدوير مخلفات

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الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

بحث الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع محمد حسون وكيل شركة "yetter stone" الألمانية العاملة في مجال تصنيع الرخام، ورئيس شركة "rkd" الألمانية العاملة في مجال تدوير المخلفات، يرافقهم ديتر دوميروف عضو البرلمان الألماني، إمكانية عقد شراكة مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة يطبق فيها أحدث ما وصلت إليه التجربة الألمانية في مجال تدوير المخلفات ومجال التشييد والبناء، جاء لقاء الجانبين فى ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للبدء في إنشاء منظومة متكاملة لتدوير المخلفات ومعالجة المواد الصلبة، نظرا للفوائد المنتظرة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، طبقا لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، خاصة أن ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة في مجال تدوير

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