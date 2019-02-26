شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم حتى يناير 2019 قد شهدت تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 2797 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وتنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا و5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج، كما جاري تنفيذ 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا وتنفيذ 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، كما صرحت والى أنه تم إنفاق حوالي 75 مليون جنيه (60 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، و15 مليون جنيه مساهمة المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة) من أجل تنفيذ تلك المشروعات، وأوضحت أن التمويل المتاح حاليا يبلغ حوالي 350 مليون جنيه

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وأضافت والى أنه تم تغطية بعض متطلبات بعض المحافظات من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارة التخطيط قدره حوالي 35 مليون جنيه لتنفيذ 7325 وصلة، ومن وزارة التنمية المحلية حوالي 62 مليون جنيه لتنفيذ 13212 وصلة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمويل قدره 97 مليون جنيه لتنفيذ 20537 وصلة، كما أضافت أنه تم تغطية متطلبات بعض القرى بواسطة بعض الجمعيات الأهلية بتمويل حوالي 15 مليون جنيه لتنفيذ 10565 وصلة

وأكدت والي أنه تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلا بتمويل حوالي 24 مليون جنيه في 21 قرية بست محافظات هي سوهاج والمنيا والشرقية وأسوان والفيوم وبني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان، كما تم إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين الأولى بالرعاية والمنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس المستهدفة بواسطة مؤسسة أهلية (مصر الخير) بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان وتم اختيار القائمة المبدئية للمستفيدين (2500 أسرة) وذلك بعد تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف

ولفتت والي إلى ان المشروعات المنفذة أتاحت حتى الآن أكثر من نصف مليون يومية عمل، وأن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جار تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج بلغ حتى تاريخه 42720 أسرة.

غادة والى : 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم

غادة والى : 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم

غادة والى : 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم

غادة والى : 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم