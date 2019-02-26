شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم في طعن متهمي «حسم» على الإدراج بقوائم الإرهابيين 26 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طلائع حسم الإرهابية»، في الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جلسة 26 مارس المقبل للحكم.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد قضت بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم «طلائع حسم الإرهابية».

ومن بين الأسماء المدرجة: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت اسم «طلائع حسم» يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.