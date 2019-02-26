شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تعلن العثور على ورشة لصناعة الأعمدة والتماثيل بجبل السلسلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة العاملة بمنطقة جبل السلسلة برئاسة د. ماريا نيلسون، إلى الكشف عن ورشة من عصر الدولة الحديثة، لصناعة العناصر المعمارية، مثل الأعمدة والتماثيل والمقاصير، والتماثيل الضخمة.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن من بين العناصر المعمارية المكتشفة بالورشة تمثالا ضخما يعرف باسم الكريوسفينكس (وهو تمثال برأس كبش بدلا من رأس إنسان وجسم أسد)، يبلغ طوله حوالي 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر.

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وقد تم تصميمه بأسلوب مماثل لتمثال الكريوسفينكس الموجود إلى الجنوب من معبد خونسو بالكرنك، وهو يعود لعهد الملك امنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشرة.

وأضاف عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن البعثة عثرت أيضاً على لوحة مستديرة فارغة، وتمثال صغير على هيئة ثعبان الكوبرا ملفوفة، والتي من المرجح أن تكون تم صنعها لتتويج رأس التمثال، كما تم الكشف أيضاً عن جزء من تمثال آخر على هيئة كبش ولكنه صغير الحجم ومئات من كسرات حجرية عليها كتابات هيروغليفية، والتي تنتمي إلى الناووس المهدم الخاص بالملك أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى بقايا تمثال لصقر، وأجزاء من مسلة من بينها الهريم الخاص بها.

ومن جانبها وصفت رئيسة البعثة د. ماريا نيسلون، الكشف بالمهم لأنه يسلط الضوء على منطقة جبل السلسلة، ويؤكد أن المنطقة لم تكن فقط منطقة محاجر، ولكن كان يوجد بها ورش لصناعة مختلف العناصر المعمارية.

ورشة لصناعة العناصر المعمارية بجبل السلسلة

ورشة لصناعة العناصر المعمارية بجبل السلسلة

ورشة لصناعة العناصر المعمارية بجبل السلسلة

ورشة لصناعة العناصر المعمارية بجبل السلسلة

ورشة لصناعة العناصر المعمارية بجبل السلسلة