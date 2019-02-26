شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة» تنجح في حصول مواطن مصري على معاشه من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، ببحث طلب المواطن «رضا.أ.ز» المقيم في مصر بمحافظة القاهرة، ومعرفة ما إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ «الأنبس».

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور معاشا أو تعويضا دفعة واحدة، وبالبحث في ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا وعاد لأرض الوطن والآن بلغ السن القانونية للمعاش 66 عاما.

وقام مكتب التمثيل العمالي بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، بإبلاغ المواطن بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابه البنكي بالقاهرة.