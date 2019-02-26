شكرا لقرائتكم خبر عن سبوتنيك: مسؤول روسي يؤكد استئناف رحلات الطيران مع مصر قريبا بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نقلت وكالة سبوتنيك الروسية خبرا عاجلا عن توقع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اتخاذ قرار خلال وقت قريب باستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية. وقال كوساتشوف: «لقد تم استئناف رحلات موسكو- القاهرة.. وفيما يخص المسارات الشعبية الأخرى، فإننا نقترب من استئنافها بشكل كامل».

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