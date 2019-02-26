شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأزهر يقر تطبيق قواعد «التيسير» لطلاب الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للأزهر، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تطبيق قواعد الجبر والتيسير لطلاب الدراسات العليا، فيما عدا القطاعات الثلاثة للكليات الأصلية بجامعة الأزهر.

وتضمنت الموافقة منح طلاب دبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير (التخصص) 1% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة، وذلك للطالب الذي تتغير حالته عنده استفادته من تلك النسبة، سواء برفع التقدير أو بتوزيع الزيادة في الدرجات على المواد التي لم يحصل الطالب فيها على درجة النجاح، ويقوم الكنترول المختص بإعطاء هذه الدرجات في مادة واحدة أو أكثر، بشرط ألا تزيد نسبة التيسير عن 5% من النهاية العظمى للمادة ولا تضاف إلى المجموع الكلي، أما بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل لاستنفاد فرص الامتحان أو الطلاب الذين يتم امتحانهم في الفرصة الرابعة فيتم منحهم 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة.

وينص القرار على تطبيق قواعد الجبر والتيسير في حالة الامتحانات المكونة من جزأين (جزء أول وجزء ثان) لدرجتي الدبلوم والماجستير، بحيث يستفيد الطالب من قواعد التيسير طبقا لمجموع الدرجات في كل جزء.

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كما شدد القرار على عدم تطبيق قواعد الجبر والتيسير إلا بعد الانتهاء من رصد جميع درجات مواد دور الامتحان المقرر (تحريري- شفوي- إكلينيكي- عملي).

وبالنسبة لمرحلة الدكتوراة، فقد وافق المجلس الأعلى للأزهر على منح الطالب 5% من درجات أعلى اختبار (تحريري- شفوي- إكلينيكي- عملي) وتوزع على اختبار أو أكثر، بحيث لا تتجاوز نسبة الجبر والتيسير 5% من النهاية العظمي للدرجات لأي اختبار يتم فيه الجبر والتيسير، فيما تطبق قواعد الجبر والتيسير على المواد التكميلية أو المقررات الدراسية (المميزة) التي يحددها مجلس الكلية للحصول على درجتي الماجستير ودكتوراة الفلسفة في الكليات التي تنص لوائحها على ذلك بنسبة 2% في كل مادة.

ونص القرار على عدم استفادة الطالب من قواعد الجبر والتيسير إلا إذا تغيرت بها حالته من راسب إلى ناجح، فيما يجوز له في حالة عدم استفادته من الدرجات أن يستفيد بها في المجموع، شريطة أن تتغير حالته، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من دور نوفمبر 2018.

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر على تغيير اسم «قسم الأمراض المعدية والمتوطنة» بكليات الطب (بنين وبنات) بجامعة الأزهر، ليصبح قسم «أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية»، ويناط به منح الدرجات العلمية للدبلوم والماجستير والدكتوراة في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

ووافق المجلس كذلك على تعديل نظام امتحان المواد الإسلامية المقررة على الباحثين من غير خريجي الأزهر، الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا للكليات العملية أو النظرية، فيما عدا الكليات الشرعية، وذلك للسماح لهم بدخول الامتحان فيما رسبوا فيه في السنة الثانية لعام الرسوب، بالدورين الأول والثاني.