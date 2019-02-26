شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يُحيل 142 «بقالاً تموينياً» للنيابة بتهمة الاستيلاء على 2.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة 142 بدالاً «بقالاً» تموينياً إلى النيابة العامة لاستيلائهم على مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه من المال العام قيمة سلع غذائية قاموا بصرفها من الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة، التابعة لوزارة التموين، منذ عام 2016، وذلك لانطواء تلك الوقائع على جرائم عامة مثل الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

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ووجه «المحافظ» مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لملاحقة أوجه الفساد داخل المؤسسات الحكومية قبل انتشاره، ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى بكافة المصالح العامة، مضيفاً أن مواجهة صور الفساد من ضرورات الأمن القومى لكونه يعوق أى محاولة جادة للتنمية الاقتصادية فى مصر.

وأكد «آمنة» تكثيف الحملات التموينية التى يقوم بها رجال مباحث التموين بالبحيرة، تحت إشراف مدير أمن البحيرة، لتعقب وقائع الفساد فى القطاع التموينى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.

وأضاف «آمنة» أن المحافظة أصبحت عصية على الفساد والمفسدين، وأنه لن يستطيع أى فاسد مهما علت مكانته الاستمرار فى تلقيه رشوة أو الاستيلاء على المال العام، ووجّه الشكر إلى اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، واللواء محمد هندى، مدير المباحث، والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، على دورهم فى كشف الفساد وإهدار المال العام.