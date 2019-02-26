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شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019/2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عن مقترح جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الحالي 2019/2018.
وأوضح من خلاله أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات من يوم الأحد الموافق 9- 6- 2019، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1- 7- 2019، علماً بأنه ستتم مناقشة هذا الجدول مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم عرض الجدول المقترح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني portal.moe.gov.eg لتلقي الآراء والمقترحات، مشيراً إلى أن آخر موعد لتلقي الوزارة المقترحات سيكون يوم الأربعاء الموافق 27- 2- 2019، وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحانات في صورته النهائية، مؤكداً أنه لن يتم المساس بموعد بداية الامتحانات أو نهايتها، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، وذلك نظراً لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.
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