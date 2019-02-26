ضبط عاطلين بحوزتهما فودو وحشيش في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، "أحمد ف. ع." 24 سنة، عاطل، و "حمدي س. م." 27 سنة، عاطل، سبق اتهامهما في قضيتي مخدرات، مقيمان دائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت (1.146 كيلو جرام)، و55 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.