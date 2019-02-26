النيابة تستمع لأقوال رانيا يوسف في بلاغها ضد شخص نشر فيديو إباحيًا ونسبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

أكد شعبان سعيد، محامي الفنانة رانيا يوسف، أن نيابة أكتوبر بدأت في الاستماع لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم منها ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ "يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

وتابع البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.