"القول 309" يتحفظ على 43 مشتبها به بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نفذت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة القول (309)، وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 43 مشتبها به يخضعون للفحص الجنائي.

وتم رفع 300 كرسي وعشرات الاستاندات فضلا عن 8 حالات سحب تراخيص متنوعة وتحرير 23 مخالفة نموذج 125 المروري، وحجز 5 دراجات نارية "توك توك" مخالفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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