يصل لأكبر عدد من طالبي الوظائف.. برلماني يشيد بإطلاق أكشاك "شغلني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإطلاق شركة "شغلني" للتوظيف الإلكتروني لفكرة أكشاك "أجهزة متنقلة" لتلقي طلبات التوظيف عبرها، كخدمة تطبق لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية الحقيقية تتحقق من خلال توفير فرص العمل للشباب واستغلال طاقاتهم بما يعود على المجتمع ككل.

وأوضح دسوقي، في بيان، الثلاثاء، أن "شغلني"، منصة إلكترونية ناجحة، تمثل حلقة وصل بين راغبي العمل من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والحرفيين والفنيين، والشركات، ولا يقتصر على الباحثين عن العمل والشركات المصرية فقط بل إن %90 من المسجلين في الموقع من المصريين، مقابل %10 من بلدان عربية أخرى، كالسعودية، والأردن، ولبنان.

وأضاف أن فكرة إنشاء أكشاك لتلقي الطلبات يمثل تطورًا مفيدًا؛ لأن الأمر يتطلب دقيقتين فقط من المستخدم للتقديم للوظيفة عبرها، وأبدت عدة شركات اهتمامًا، خاصة أن كل شركة بإمكانها عرض الوظائف المطلوبة لها منفردة عبر الكشك.