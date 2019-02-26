بالصور.. وزير التموين يفتتح أكبر مجمع استهلاكي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

زار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة أسوان، بصحبة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب عبد القادر السيد، رئيس شركة مطاحن مصر العُليا، والدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية.

واستهل المصيلحي، وفقًا لنص البيان الصادر الثلاثاء، جولته بمدينة كوم أمبو بأسوان، بزيارة مطحن ناصر سلندرات كوم أمبو لمتابعة منظومة العمل داخل المطحن، والتي تغطي جميع احتياجات المواطنين بمدينة وقرى كوم أمبو من الدقيق البلدي المدعم سواء لأصحاب المخابز أو مستودعات الدقيق البلدي.

وافتتح الوزير ومحافظ أسوان -خلال الجولة- مجمع السلع الغذائية بمدينة كوم أمبو، والذي يعتبر من أكبر هايبر على مستوى الصعيد، وتم إنشاء هذا الصرح التمويني الخدمى الكبير وهو يضم الهايبر والثلاجات والمخازن وفرع الجملة، ويقع الهايبر على مساحة ألفين متر مربع، ويشمل طابقين يضموا مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق المحلية ليخدم أكثر من نصف مليون نسمة.

ويلبي الـ"هايبر ماركت" احتياجات الجماهير من هذه السلع داخل نطاق 3 مراكز هي:"كوم أمبو ونصر النوبة ودراو".

ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة مصنع سكر كوم أمبو وذلك لتفقد المصنع ومتابعة عمليات التوريد اليومية لقصب السكر.

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