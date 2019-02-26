عضو لجنة النشر: الكتاب الإلكتروني لن يمحو الورقي رغم الغلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال خالد العامري عضو لجنة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن التنافس بين الكتاب الورقي والإلكتروني لن ينتهي قريبا، ولن ينجح وسيط أن يستحوذ على الآخر، لأن العلاقة بينهما علاقة تكاملية وليست تنافسية، وبالتالي فليس هناك صراع بين الورقي والإلكتروني، وإنما يخضع الأمر لأذواق وأمزجة القراء وهي مختلفة وليست واحدة.

وأضاف العامري، خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل الكتاب.. المطبوع - الرقمي - التفاعلي"، في المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء: "شهد الكتاب المطبوع مأزقا خطيرا بعد تعويم الجنيه، بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الكتب، ومع ذلك مازال الكتاب المطبوع يحتفظ بمكان الصدارة في عالم النشر، سواء في مصر أو في العالم الخارجي".