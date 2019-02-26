وزير التعليم العالي: إن لم نلحق بالتطور التكنولوجي سيفوتنا قطار التقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التكنولوجيا تطورت بسرعة للغاية في آخر 50 سنة، وهذه التكنولوجيا تخدم التعليم والبحث العلمي.

وأضاف عبد الغفار، في خلال افتتاح ملتقى التعليم الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، إن التكنولوجيا تحقق أكبر فائدة للدول التي بها كثافة كبيرة من الطلاب مثل مصر، مستطردا "حاليا التطور يسير بشكل متسارع وإن لم نلحق بهذا التطور سيفوتنا قطار التقدم".

وأشار إلى أن الجامعات تستقبل سنويا 700 ألف طالب جدد من الثانوية العامة، متابعا: "صعب جدا لأي دولة في العالم أن تعتمد على تعليم بجودة عالية في ظل هذه الأعداد الكبيرة والحل في هذا الموضوع هو التكنولوجيا ".

ودعا الوزير لمناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا العالية الجودة في التعليم؛ لأن ذلك يحقق نقلة كبيرة في التعليم بالدول ذات الكثافة العالية مثل مصر.

وأوضح أن الحلول التي يمكن تطبيقها لمواجهة البطالة وكثرة الأعداد تتمثل في كيفية تغيير تخصصات بعض الخريجين لتخصصات تكنولوجية جديدة لإيجاد فرص العمل وخدمة قطاعات الدولة.

وتابع: "مشاركة هذا النوع من المعلومات مع الخبراء في المؤتمر قد يصدر العديد من التوصيات التي تفيد التعليم في مصر ليكون هناك نموذج مصري لتطبيق هذه التكنولوجيا نقدر على تحقيق الاستفادة للشباب".

وأكد أن مصر تأتي رقم 5 بين الدول التي بها قوة بشرية شبابية قادرة على دفع عجلة العمل، موضحا أنه لابد من استخدام القوة الشبابية المصرية لتأهيل كوادر في التعليم للاستفادة منها بكل مجالات العمل في مصر.