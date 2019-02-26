محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، قطع المياه عن بعض مناطق التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، والأحياء (16 – 17 – الحي الـ13 مجاورة 6 - امتداد الربوة )، بمدينة الشيخ زايد، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة 6 صباح غدِ الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم، أن قطع الخدمة؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمأخذ المغذي لمحطة المياه.

وأوضح فهمي، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يجرى تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بـ"الشيخ زايد و6 أكتوبر" 8 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.