انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءًا من اليوم الأربعاء، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، لتعود لمعدلاتها الطبيعية، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة تشهد حالة من التقلبات الجوية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة اليوم وغدا على القاهرة بين 21 و 20 درجة، وتنخفض إلى 15 درجة يوم الخميس المقبل.

وتابع، أن التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، "ما زلنا في فصل الشتاء"، محذرا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال فترات اليوم.

وعن فرص سقوط الأمطار، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية الغربية تشهد سقوط أمطار ونشاطًا للرياح، لافتًا إلى أن بداية من غد الاربعاء تمتد الأمطار إلى الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة.