أخبار مصر | "مميش": التركيز على صناعة بناء السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوجود ٣ ترسانات مختصة بذلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش": التركيز على صناعة بناء السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوجود ٣ ترسانات مختصة بذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس الجديدة، عن أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتحتوي على موقع مميز يصل إلى جميع الأسواق من خلال قناة السويس، حيث تتضمن ٦ موانئ بحرية والإقبال كبير عليها لوجود مصادر طاقة وبنية تحتية، كما يتم التركيز على صناعة بناء السفن لوجود ٣ ترسانات لبناء السفن بالمنطقة.

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بالسيد لي ناك-يون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية "سول".

ونقل وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، في بداية اللقاء، تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، وفي هذا الأطار، أكد لي ناك-يون، تقدير بلاده لعلاقاتها المتميزة مع مصر، في ظل الدور التى تقوم به فى منطقة الشرق الأوسط لترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي واصلاحات اقتصادية وتشريعية، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والتعليم.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اعتزاز مصر بالعلاقات القوية التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة والتعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، معربة عن تطلع مصر لمزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وتطوير البنية الاساسية على نطاق واسع بما يعزز من بيئة الاستثمار.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى، واحدث مؤشرات اداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية.

وخلال اللقاء، استعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة والخوافز المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى اهتمام المنطقة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات وخاصة مع عودة مرسيدس للعمل بالعين السخنة في منطقة القناة.

من جانبه قال رئيس الوزراء الكوري أن كوريا تود المشاركة مع مصر فى صناعة بناء السفن في منطقة قناة السويس والتي تعد منطقة استراتيجية واعدة كما أن الشركات الكورية ستستفيد من هذا.