أخبار مصر | وزيري: بعثة أثرية تعثر على تمثال "كريوسفنكس" ضخم في جبل السلسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري: بعثة أثرية تعثر على تمثال "كريوسفنكس" ضخم في جبل السلسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن البعثة الأثرية العاملة في منطقة جبل السلسلة الأثرية، تمكنت من العثور على تمثال ضخم يعرف باسم الكريوسفينكس، وهو تمثال أبو الهول، ولكن برأس كبش بدلًا من رأس إنسان وجسد أسد، ويبلغ طوله حوالي 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر.

وأشار وزيري إلى أنه تم تصميمه بأسلوب مماثل لتمثال الكريوسفينكس الموجود إلي الجنوب من معبد خونسو في معابد الكرنك، وهو يعود لعهد الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر.

وأضاف وزيري، أن البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة العاملة في منطقة جبل السلسلة برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، توصلت إلى عدد من الكشوف الأثرية منها التمثال السابق وورشة مخصصة لصناعة العناصر المعمارية من عصر الدولة الحديثة.

ومنطقة جبل السلسلة تقع على بعد 65 كم إلى شمال أسوان، حيث يضيق نهر النيل فتصبح كل ضفة جرفا شديد الانحدار، وهناك كانت محاجر لقدماء المصريين استمرت منذ الأسرة الثامنة عشر وحتى عصور مصر اليونانية والرومانية.

وتشير البقايا الأثرية والنصوص المكتوبة أن منطقة جبل السلسلة كانت تستخدم من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر القبطي، فقد وجدت أدلة من العصر الحجري القديم الأعلى، وعلي الضفة الشرقية وجدت جبانة تؤرخ بعصور ما قبل الأسرات ووجدت لوحات صخرية من نفس العصر تصور أناس ومراكب وحيوانات وطيور.

واعتبارا من عصر الدولة الحديثة أصبح جبل السلسلة محجرا للحجر الرملي وأصبح مصدر أساسي لهذا النوع من الحجر، واعتبارا من منتصف الأسرة 18 وحتى العصر الروماني، أصبح هذا المكان هو المصدر التي بنيت بأحجاره معابد مصر الرئيسية واعتبارا من عصر الأسرة 18 وصاعدا قام الملوك وكبار رجال الدولة ببناء مقاصير ومباني دينية بالموقع.

ويوجد علي الضفة الشرقية لوحة تؤرخ عصر أمنحتب الرابع، وتسجل نشاطات حدثت في عهد هذا الملك في المحجر، ومن أهم الآثار الموجودة في جبل السلسلة هي المقاصير الصخرية للملك «حورمحب»، والتي توجد في النهاية الشمالية الغربية للسلسلة، وتتكون المقاصير من واجهة ذات أربعة أعمدة يليها مقصورة ذات "نيش" في الناحية الخلفية وبها سبعة تماثيل وهي لـ«آمون وموت وخونسو وسوبك وتاورت وتحوت وحورمحب» ويوجد مناظر لآلهة والهات بالمقصورة يبلغ عددها 75 منظر لآله والهة، وقد أضاف بعض الملوك لهذه المقاصير مثل رمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي الثاني ورمسيس الثالث وصوروا على الجدران مع عائلاتهم والأمراء.

واليوم جبل السلسلة هي إحدى قرى مركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان في مصر. يبلغ التعداد السكاني للقرية 22.000 نسمة في عام 2005.

يحدها من الجنوب قرية دابود ومن الشمال قرية الدكة ومن الشرق قرية السلسلة بحري ومن الغرب أراضي زراعية إلى النيل وتتميز القرية بزراعة قصب السكر وبعض الزراعات الأخرى مثل القمح والسمسم والخضروات وبها مدارس ابتدائية وإعدادية.

