أخبار مصر | العثور على ورشة أثرية لصناعة تماثيل والأعمدة في جبل السلسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على ورشة أثرية لصناعة تماثيل والأعمدة في جبل السلسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة العاملة في منطقة جبل السلسلة برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، توصلت إلى الكشف عن ورشة من عصر الدولة الحديثة.

وأشار "وزيري" إلى أن الورشة مخصصة لصناعة العناصر المعمارية، مثل الأعمدة والتماثيل والمقاصير، والتماثيل الضخمة.

ومن ناحيتها وصفت رئيسة البعثة الدكتورة ماريا نيسلون، الكشف بالهام لأنه يسلط الضوء على منطقة جبل السلسلة ويؤكد علي أن المنطقة لم تكن فقط منطقة محاجر ولكن كان يوجد بها ورش لصناعة مختلف العناصر المعمارية.

ومنطقة جبل السلسلة تقع على بعد 65 كم إلى شمال أسوان، حيث يضيق نهر النيل فتصبح كل ضفة جرفا شديد الانحدار، وهناك كانت محاجر لقدماء المصريين استمرت منذ الأسرة الثامنة عشر وحتى عصور مصر اليونانية والرومانية.

وتشير البقايا الأثرية والنصوص المكتوبة أن منطقة جبل السلسلة كانت تستخدم من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر القبطي، فقد وجدت أدلة من العصر الحجري القديم الأعلى، وعلي الضفة الشرقية وجدت جبانة تؤرخ بعصور ما قبل الأسرات ووجدت لوحات صخرية من نفس العصر تصور أناس ومراكب وحيوانات وطيور.

واعتبارا من عصر الدولة الحديثة أصبح جبل السلسلة محجرا للحجر الرملي وأصبح مصدر أساسي لهذا النوع من الحجر، واعتبارا من منتصف الأسرة 18 وحتى العصر الروماني، أصبح هذا المكان هو المصدر التي بنيت بأحجاره معابد مصر الرئيسية واعتبارا من عصر الأسرة 18 وصاعدا قام الملوك وكبار رجال الدولة ببناء مقاصير ومباني دينية بالموقع.

يوجد علي الضفة الشرقية لوحة تؤرخ عصر أمنحتب الرابع، وتسجل نشاطات حدثت في عهد هذا الملك في المحجر، ومن أهم الآثار الموجودة في جبل السلسلة هي المقاصير الصخرية للملك «حورمحب»، والتي توجد في النهاية الشمالية الغربية للسلسلة، وتتكون المقاصير من واجهة ذات أربعة أعمدة يليها مقصورة ذات "نيش" في الناحية الخلفية وبها سبعة تماثيل وهي لـ«آمون وموت وخونسو وسوبك وتاورت وتحوت وحورمحب» ويوجد مناظر لآلهة والهات بالمقصورة يبلغ عددها 75 منظر لآله والهة، وقد أضاف بعض الملوك لهذه المقاصير مثل رمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي الثاني ورمسيس الثالث وصوروا على الجدران مع عائلاتهم والأمراء.

واليوم هي إحدى قرى مركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان في مصر. يبلغ التعداد السكاني للقرية 22.000 نسمة في عام 2005.

يحدها من الجنوب قرية دابود ومن الشمال قرية الدكة ومن الشرق قرية السلسلة بحري ومن الغرب أراضي زراعية إلى النيل وتتميز القرية بزراعة قصب السكر وبعض الزراعات الأخرى مثل القمح والسمسم والخضروات وبها مدارس ابتدائية وإعدادية.