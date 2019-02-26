أخبار مصر | "عرفات" من كيب تاون: ضرورة إنشاء كيان لسلامة السكك الحديدية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عرفات" من كيب تاون: ضرورة إنشاء كيان لسلامة السكك الحديدية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال مشاركة عرفات في فعاليات المؤتمر الأول لرقمنة السكك الحديدية والمنعقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا والذي شهد حضور عدد كبير من وزراء النقل الأفارقة وعدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصيين في مجال السكك الحديدية حيث تأتي مشاركة وزير النقل في المؤتمر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة المساهمة في تنمية القارة الأفريقية من خلال عمل شبكات عرضية وطولية للسكك الحديدية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي
وخلال كلمته بالمؤتمر صرح وزير النقل ان هناك أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية بالقارة الأفريقية مستعرضا رؤية مصر في هذا المجال والتي تبدا بالربط بدولة السودان بالاضافة الى رؤية مصر الخاصة لرقمنة السكك الحديدية والمجهودات الحالية لتحويل شبكة السكك الحديدية المصرية للتشغيل الرقمي من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات وكذلك نظم التشغيل والتحكم على جميع الخطوط الرئيسية بشبكة السكك الحديدية
وقدم عرفات خارطة طريق لإصلاح السكك الحديدية بدول القارة الأفريقية من خلال اعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية وإنشاء مفوضية للاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية للقيام بوضع الأسس والمعايير الخاصة بالسكك الحديدية وإعداد مواصفات قياسية لسكك حديد القارة الأفريقية لتوحيد الأسس والمعايير لهذه الصناعة بالاتحاد الأفريقي والعمل على تبادل الخبرات وتاهيل الكوادر الشابة من خلال خطط ومراكز محددة للتدريب
وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى عرفات بعدد من وزراء النقل الأفارقة لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كل قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.
كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية والذي تعد مصر من اقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال حيث اكد الدكتور هشام عرفات على امكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بالدول الإفريقية من خلال معهد وردان «لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودروات تدريبة في كافة قطاعات السكك الحديدية ( اشارات- صيانة واصلاح المعدات- هندسة السكة- قيادات الجرارات).