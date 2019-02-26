مصر | أمن الدولة تجدد حبس متهم 15 يوما بتهمة التحريض ضد الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الدولة تجدد حبس متهم 15 يوما بتهمة التحريض ضد الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمحامي "سيد.ع" في القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة تنتقل لمعاينة جثة مسن انتحر أسفل عجلات محطة مترو عزبة النخل

انتقل فريق من نيابة المرج برئاسة أحمد شديد لمناظرة جثة مسن ألقى بنفسه أمام قضبان قطار مترو محطة المرج، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من أمن مترو محطة المرج، بانتحار مسن بالقاء نفسة أمام قطار المترو، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى رجل مسن ولا يوجد أي أوراق تشير إلى هويته.