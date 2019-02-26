انت الان تتابع والد «طفل مدينتي»: بلدي محترمة وبتخاف على مواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال إيهاب سماحة، والد الطفل الذي تعرض لهجوم كلبين في مدينتي، إن "الدولة النهاردة خلتني أعرف أنها عندها مواطنين بتخاف عليهم". سماحة أضاف، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية"، على "أم بي سي مصر": "ماكنتش متخيل إن ده هيحصل معايا، ومحدش ضغط عليا وشالوني على كفوف الراحة في مكتب وزير العدل النهارده، والنيابة أرسلت وكيل نيابة لأخذ أقوالي في المنزل بدلا من تعبي في مقرها". وتابع: شعرت أنني في بلد محترمة، وابني نفسيته ارتاحت 200%، وكان سعيد باللي بيحصل معاه النهاردة.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا عن استقبال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أسرة الطفل الذي هاجمه كلبين في منطقة مدينتي. وعلق يونس على الصور عبر موقع "فيسبوك": "كل من له حق سيحصل عليه.. دولة القانون وتحيا مصر". وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط الكلبين، وإيداعهما