وزير العدل يستقبل «طفل مدينتي» (صور)

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نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا عن استقبال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أسرة الطفل الذي هاجمه كلبين في منطقة مدينتي. وعلق يونس على الصور عبر موقع "فيسبوك": "كل من له حق سيحصل عليه.. دولة القانون وتحيا مصر". وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط الكلبين، وإيداعهما بالحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا. وأشارت النيابة، في بيان اليوم، إلى تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، لفحص الكلبين، وبيان نوعهما، وإذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادرًا لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه،
وأضاف البيان، أنه تم استكمال التحقيقات في الواقعة بسؤال الشهود ووالد الطفل المجني عليه، واستدعاء مالك الكلبين. وأمر النائب العام، بانتقال أحد رؤساء النيابة، إلى مسكن الطفل المجني عليه، للاستماع لأقواله، مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية. وتوجه صاحب الكلبين إلى قسم شرطة التجمع الأول لتسليمهما،
وأضاف البيان، أنه تم استكمال التحقيقات في الواقعة بسؤال الشهود ووالد الطفل المجني عليه، واستدعاء مالك الكلبين.
وأمر النائب العام، بانتقال أحد رؤساء النيابة، إلى مسكن الطفل المجني عليه، للاستماع لأقواله، مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.
وتوجه صاحب الكلبين إلى قسم شرطة التجمع الأول لتسليمهما، عقب إصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار الكلبين.
وسادت حالة من الغضب الشارع المصرى، في الساعات الماضية، على خلفية فيديو نشرته صفحة "أخبار سكان الرحاب" على "فيسبوك"، يرصد تعدي كلبين بـ"مدينتي" على طفل، لم يتجاوز 12 عاما، وتشويه وجهه، وإصابته بعدد من الجروح في جميع أجزاء جسده، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر رقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.
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