انت الان تتابع وزير العدل يستقبل «طفل مدينتي» (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا عن استقبال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أسرة الطفل الذي هاجمه كلبين في منطقة مدينتي. وعلق يونس على الصور عبر موقع "فيسبوك": "كل من له حق سيحصل عليه.. دولة القانون وتحيا مصر". وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط الكلبين، وإيداعهما بالحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا. وأشارت النيابة، في بيان اليوم، إلى تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، لفحص الكلبين، وبيان نوعهما، وإذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادرًا لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه،

وأضاف البيان، أنه تم استكمال التحقيقات في الواقعة بسؤال الشهود ووالد الطفل المجني عليه، واستدعاء مالك الكلبين. وأمر النائب العام، بانتقال أحد رؤساء النيابة، إلى مسكن الطفل المجني عليه، للاستماع لأقواله، مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية. وتوجه صاحب الكلبين إلى قسم شرطة التجمع الأول لتسليمهما،