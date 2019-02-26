ضياء رشوان يعرض برنامجه الانتخابي في حزب الوفد

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توجه ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، مساء اليوم، إلى مقر حزب وجريدة الوفد، لعرض برنامجه الانتخابي لتطوير أوضاع مهنة صاحبة الجلالة. وكان فى استقباله المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وطارق سباق وعيد العزيز النحاس نائبى رئيس الحزب ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب واللواء سفير نور وحمدي قوطة وكاظم فاضل أعضاء الهيئة العليا ووجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وولاء الصبان مساعد رئيس الحزب لتنمية موارد الحزب.
كما استقبله كل من محمود غلاب مدير تحرير جريدة الوفد وياسر شورى وعماد يونس مديري التحرير لجريدة الوفد ومجدى حلمي مدير عام تحرير بوابة الوفد وصلاح الدبيركي مدير تحرير بوابة الوفد ولفيف من كتاب ومحرري الوفد. واستقبلت مؤسسة التحرير، أمس الأحد، الكاتب الصحفي ضياء رشوان ضمن جولاته الانتخابية، التي يقوم بها
كما استقبله كل من محمود غلاب مدير تحرير جريدة الوفد وياسر شورى وعماد يونس مديري التحرير لجريدة الوفد ومجدى حلمي مدير عام تحرير بوابة الوفد وصلاح الدبيركي مدير تحرير بوابة الوفد ولفيف من كتاب ومحرري الوفد.
واستقبلت مؤسسة التحرير، أمس الأحد، الكاتب الصحفي ضياء رشوان ضمن جولاته الانتخابية، التي يقوم بها في المؤسسات الصحفية قبل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر إجراؤها مارس المقبل.
والتقى "رشوان"، خلال زيارته المؤسسة، أسامة خليل الناشر، والكاتب الصحفي محمد فوزي رئيس التحرير، وعدد من قيادات المؤسسة، بالإضافة إلى الزملاء في مختلف الأقسام التحريرية، واستعرض معهم كل تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي يخوض به المعركة الانتخابية الحالية.
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