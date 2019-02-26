شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان ومنظمة اليونيسيف تنفيذًا لمبادرة (حياة كريمة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وبرونو مايس ممثل منظمة اليونيسيف بمصرمذكرة التفاهم بين المحافظة والمنظمة لتجديد وتفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل في مايو 2017، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة وخاصة للأطفال وذلك بالتعاون بين محافظة أسوان مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة الطفولة للأمم المتحدة «اليونيسيف».

تستهدف الاتفاقية بناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفل والأمانات الفنية على مستوى المحافظة للقيام بدورها الفعال في تحديد واكتشاف وتقديم الدعم اللازم لحالات الأطفال المعرضين للخطر.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان بممثل منظمة اليونيسيف وذلك بحضور اللواء نائل رشاد مدير الأمن، بجانب إليسا كالبونا مدير برامج الحماية باليونيسيف، وأيمن محارب مدير مكتب اليونيسيف بالقاهرة، ومديرى التضامن الاجتماعى والصحة والقوى العاملة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.

وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بالدور الإنسانى لمنظمة اليونسيف وسعيها الدوؤب لتحقيق الحماية الكاملة للأطفال ومناهضة العنف ضدهم على مستوى العالم، مؤكدًا على أن المحافظة من جانبها ستقوم بأداء الدور المنوط لها باتفاقية التفاهم ضمن حرصها على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك من خلال الكوادر البشرية الملائمة لمتابعة وإشراف اللجان الفرعية لحماية الطفولة، بجانب التنسيق بين مديرية الأمن واللجان الفرعية بما يكفل إحالة الأطفال المعرضين للخطر والذين ليس لهم مأوى إلى كيانات مجتمعية صحية، بالإضافة إلى تحديد مسئولين عن تواصل ورصد منظومة الرعاية الصحية والتعليمية وربطها بلجان حماية الطفولة.

كما طالب محافظ أسوان بضرورة تأهيل الكوادر الشبابية المشاركة في لجان حماية الطفل من خلال تدريبهم وتحفيزهم على العمل التطوعى ليكونوا أكثر إيجابية في مواجهة حالات العنف ضد الأطفال وخاصة في المدارس وأيضًا أسلوب وآلية التعامل مع الأطفال بلا مآوى.