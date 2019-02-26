شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل من جنوب أفريقيا: أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل فى فعاليات المؤتمر الأول لرقمنة السكك الحديدية والمنعقد بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا الذى شهد حضور عدد كبير من وزراء النقل الأفارقة وعدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصيين في مجال السكك الحديدية حيث تأتي مشاركة وزير النقل فى المؤتمر فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة المساهمة في تنمية القارة الأفريقية من خلال عمل شبكات عرضية وطولية للسكك الحديدية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وخلال كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور هشام عرفات وفق بيان لوزارة النقل ان هناك أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية بالقارة الأفريقية مستعرضا رؤية مصر فى هذا المجال والتى تبدأ بالربط بدولة السودان بالإضافة إلى رؤية مصر الخاصة لرقمنة السكك الحديدية و المجهودات الحالية لتحويل شبكة السكك الحديدية المصرية للتشغيل الرقمي من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات وكذلك نظم التشغيل والتحكم على جميع الخطوط الرئيسية بشبكة السكك الحديدية.

وقدم الدكتور هشام عرفات خارطة طريق لإصلاح السكك الحديدية بدول القارة الأفريقية من خلال إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية وإنشاء مفوضية للاتحاد الإفريقي للسكك الحديدية للقيام بوضع الأسس والمعايير الخاصة بالسكك الحديدية وإعداد مواصفات قياسية لسكك حديد القارة الأفريقية لتوحيد الأسس والمعايير لهذه الصناعة بالاتحاد الأفريقي والعمل على تبادل الخبرات وتاهيل الكوادر الشابة من خلال خطط ومراكز محددة للتدريب.

كما أكد وزير النقل على ضرورة إنشاء كيان إفريقى معنى بسلامة السكك الحديدية الإفريقية بالإضافة إلى وضع قواعد موحدة لتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع السكك الحديدية خاصة فى مجال نقل البضائع مشيرا إلى أهمية إنشاء وحدة لرقمنة السكك الحديدية بالاتحاد الإفريقى من خلال قواعد وسياسات محددة تضمن تحقيق التطور المستمر والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى الدكتور هشام عرفات، عدد من وزراء النقل الأفارقة لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كل قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية والذي تعد مصر من اقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال حيث اكد الدكتور هشام عرفات على امكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بالدول الإفريقية من خلال معهد وردان «لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودروات تدريبة في كافة قطاعات السكك الحديدية ( اشارات- صيانة واصلاح المعدات- هندسة السكة- قيادات الجرارات).