شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عادل عبدالعزيز رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ عادل عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق عن عمر يناهز 65 عاما بعد فترة عطاء طويلة للعمل الصحفى منذ تخرجه فى كلية الإعلام.

والمغفور له حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة عام 1978، وشغل منصب رئاسة مجلسى الإدارة والتحرير خلال الفترة من مارس 2011 حتى نوفمبر 2013، ثم عمل كمستشار صحفى للوكالة.

وكان قد التحق بالعمل الصحفى بالوكالة عام 1979 وتدرج فى العديد من المناصب، وعمل كمحرر عسكرى لسنوات طويلة ،، كما عمل مراسلا للوكالة بالسودان خلال الفترة من أكتوبر 1992 حتى فبراير 1997.