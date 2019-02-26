شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستهل جولته فى أسوان بتفقد مطحن كوم أمبو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته بمدينة كوم أمبو بأسوان، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة مطحن ناصر سلندرات كوم أمبو، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل المطحن والتى تغطى جميع إحتياجات المواطنين بمدينة وقرى كوم أمبو من الدقيق البلدى المدعم سواء لأصحاب المخابز أو مستودعات الدقيق البلدى.

رافق وزير التموين خلال الجولة، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمحاسب عبد القادر السيد رئيس شركة مطاحن مصر العليا.

ومن جانبه عرض المهندس رجب درديرى مدير المطحن الطاقة الإنتاجية اليومية له والتى تصل إلى 200 طن من الدقيق البلدى المدعم ، مشيراً إلى أن المطحن يقع على مساحة 8 ألاف م2 ويضم عدد 2 صومعة معدنية سعة كل منها 500 طن لتخزين القمح الخام ، بجانب 8 صوامع لغسيل وترطيب القمح سعة كل منها 70 طن.

ومن المقرر، أن يفتتح وزير التموين ومحافظ أسوان مجمع السلع الغذائية بمدينة كوم أمبو، والذى يعتبر من أكبر هايبر على مستوى الصعيد، وتم إنشاء هذا الصرح التموينى الخدمى الكبير بتكلفة 13.9 مليون جنيه وهو يضم الهايبر والثلاجات والمخازن وفرع الجملة، ويقع الهايبر على مساحة ألفين متر مربع، ويشمل طابقين يضموا مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية ليخدم أكثر من نصف مليون نسمة ويلبى الإحتياجات الجماهيرية من هذه السلع داخل نطاق 3 مراكز هى كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.























