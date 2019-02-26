مجلس الوزراء ينشر مقترحًا لجدول امتحانات الثانوية العامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف لمقترح جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الحالي 2018/2019.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه من المقرر بدء الامتحانات الأحد 9/6/2019، وتستمر حتى الخميس الموافق 1/7/2019، علمًا بأنه يجرى مناقشة الجدول مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه.
وأضاف المركز الإعلامي، أنه جرى عرض الجدول المقترح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني portal.moe.gov.eg؛ لتلقي الآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي الوزارة للمقترحات سيكون الأربعاء 27/2/2019، حتى يجرى عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، نظرًا لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.
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