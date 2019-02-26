ختام القمة العربية الأوروبية ورد الأزهر على جماعة الإخوان.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بنتائج القمة العربية الأوروبية الأولي الناجحة التي اختتمت أمس الاثنين بمدينة السلام " شرم الشيخ"، كما أبرزت عددًا من الموضوعات، جاء على رأسها بيان الأزهر بشأن جماعة الإخوان الإرهابية.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ بالتاريخية، وأنها شهدت نقاشات مثمرة، وتواصلاً مباشراً بناء، على مستوى رفيع، هو الأول من نوعه فى تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، خلال كلمة الرئيس السيسي في ختام أعمال القمة العربية ـ الأوروبية الأولى.

في السياق، أبرزت الصحف تأكيد القادة والزعماء العرب والأوروبيين على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، خلال "إعلان شرم الشيخ" الصادر في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وعلى صعيد آخر أبرزت "الأهرام" إصدار مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف بيانًا أمس، عبر موقعه الرسمي، للرد على بيان جماعة الإخوان الإرهابية الذي نشرته على موقعها، وأوضح بيان المرصد أن الاستشهاد في الإسلام لمن يدافعون عن أوطانهم ضد كل معتدٍ ويدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابه وسمائه وأهله وكل من يعيشون على أرضه، وليس هؤلاء الذين يروعون أهله ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون إلى نشر الفساد والفوضى في ربوعه.

كما أكد المرصد أنّ من واجبات المسلم أن يكون وفيًّا ومُحبًّا لوطنه، وحاميًا ومدافعًا عنه بكلّ ما يملك من قولٍ أو فعلٍ وأن حب الأوطان من الإيمان، وإنّ ذلك مما تؤيده العقيدة الإسلاميّة، والسنة النبوية، بل ويتفق عليه أصحاب الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية.

وعلى الصعيد القضائي أيدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس قرار الجهة الإدارية بحل جماعة الإخوان المسلمين لأنها ليس لها وجود دستوري.

أما جريدة "الأخبار" فاهتمت بتأكيد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن بدء إنشاء أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة هو حدث تاريخي يدعو للفخر بكل المقاييس ويعبر عن مصر الحديثة، حيث شهد مدبولي بدء صب الخرسانة الخاصة بالبرج بمنطقة الأعمال المركزية.​