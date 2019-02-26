أخبار مصر | "التضامن" توقع بروتوكولا مع الجمعيات الأهلية المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" توقع بروتوكولا مع الجمعيات الأهلية المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة التضامن الأجتماعي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الفقيرة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر الوزارة بالعجوزة.

وكانت أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وصرحت أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم حتى يناير 2019 قد شهدت تأهيل و إنشاء أسقف لمنازل 2797 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج و تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا و 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج و قنا و 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج، كما جاري تنفيذ 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا و تنفيذ 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، كما صرحت والى أنه تم إنفاق حوالي 75 مليون جنيه (60 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات و المؤسسات الأهلية، و 15 مليون جنيه مساهمة المؤسسات و الجمعيات الأهلية الشريكة)، من أجل تنفيذ تلك المشروعات، موضحا أن التمويل المتاح حاليا يبلغ حوالي 350 مليون جنيه.

وأضافت والى أنه تم تغطية بعض متطلبات بعض المحافظات من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارة التخطيط قدره حوالي 35 مليون جنيه لتنفيذ 7325 وصلة، ومن وزارة التنمية المحلية حوالي 62 مليون جنيه لتنفيذ 13212 وصلة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمويل قدره 97 مليون جنيه لتنفيذ 20537 وصلة، كما أضافت أنه تم تغطية متطلبات بعض القرى بواسطة بعض الجمعيات الأهلية بتمويل حوالي 15 مليون جنيه لتنفيذ 10565وصلة.

وأكدت والي أنه تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلا بتمويل حوالي 24 مليون جنيه في 21 قرية بست محافظات هي سوهاج و المنيا و الشرقية وأسوان و الفيوم و بني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة و شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان، كما تم إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين الأولى بالرعاية و المنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس المستهدفة بواسطة مؤسسة أهلية (مصر الخير)، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان وتم اختيار القائمة المبدئية للمستفيدين (2500 أسرة)، وذلك بعد تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

ولفتت والي إلى ان المشروعات المنفذة أتاحت حتى الآن أكثر من نصف مليون يومية عمل، وأن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج و المصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج بلغ حتى تاريخه 42720 أسرة.