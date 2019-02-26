انت الان تتابع منع قنوات ووقف إعلانات.. 3 قرارات لـ«الأعلى للإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، منع بث عدد من القنوات الفضائية، وهي "فاملي والشاشة وأبل الفضائية" لحين تقنين أوضاعها القانونية واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، وكلف المجلس الأمين العام والجهات المختصة لتنفيذ ذلك القرار، الذي جاء في ضوء ما تم التأكد منه من عملها دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، وفقا لما ينص عليه قانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والشكاوى المقدمة ضد تلك القنوات، التي باشرت لجنة الشكاوى بالمجلس التحقيق فيها، وانتهت إلى التوصية بمنع بثها.

واتخذ الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، قرارًا بمنع بث مواد إعلانية على عدد من القنوات الفضائية، تشكك في نظافة مياه الشرب في جميع محافظات مصر، ومنع عدد من الإعلانات الطبية المعروضة. وأوضح القرار، أنه تقرر منع بث المادة الإعلانية المعروضة على قنوات "بانوراما دراما - فاملي - الشاشة - قنوات Cairo الفضائية"،