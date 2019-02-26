المترو يبدأ تركيب كاميرات مراقبة بمكاتب حجز التذاكر لضمان حسن معاملة الجمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو فى تنفيذ مخطط لتركيب كاميرات مراقبة فى مكاتب حجز التذاكر بالمحطات، لضمان حسن معاملة الجمهور ومراقبة صرافى التذاكر خلال بيعهم التذاكر للركاب، ورصد وتسجيل معاملات غير لائقة أمام شبابيك الحجز. وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إنه تم البدء بمحطة مترو المرج الجديدة التى تم تطويرها بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة داخل مكتب حجز التذاكر موجهة على صرافى الحجز الموجودين بشبابيك حجز التذاكر، ضمن مشروع مراقبة كل أجزاء المحطة، لافتا إلى أنه سيتم تعميم هذا التوجه تباعا على باقى المحطات.

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