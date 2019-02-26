شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن 20851 فرصة عمل حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 20851 فرصة عمل، وفقًا للنشرة القومية للتشغيل حتى نهاية شهر مارس المقبل. وينشر ”الخليج 365” قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل، التى يتوافر فيها 20851 فرصة عمل متوفرة للخريجين والمؤهلات المختلفة، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد. وفيما يلى قائمة كاملة بفرص العمل المتوفرة والمؤهلات والشروط لكل فرصة عمل:

























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