شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: خطابنا الوسطى سيصل العالم كله باللغات كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف، أن خطاب الوزارة الوسطى سوف يصل العالم كله وبكافة اللغات، حيث أن الأوقاف تتطلع إلى دور عالمى فى نشر الفكر الوسطى.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن ترجمة الخطبة باللغات الرئيسية والعالمية وخاصة الأفريقية وبالوسائل المختلفة يخدم المنهج الوسطى ويكبح جماح التطرف.

وأشار إلى أن المتطرفين لا يعملون ولا يتواجدون إلا إذا غابت الوسطية، حيث تستهدف الأوقاف المصرية شغل الساحة خارجيا كما تشغلها داخليا، وخاصة أننا نعمل الآن مع الأخوة الأفارقة ولنا تفاهمات واتفاقيات وقبول على الساحة الدولية وفى أوربا والمنطقة العربية وسيترجم ذلك لخطاب ومؤلفات وبث يصل العالم كله.

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