اليوم.. محاكمة المتهمين في "العائدون من ليبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "العائدون من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.

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كان النائب العام أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذي تضمن إعدام شخصين شنقا، وعقاب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية.