أخبار مصر | عاجل.. عاصفة ترابية شديدة تضرب مصر في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عاصفة ترابية شديدة تضرب مصر في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، في تصريحات صحفية، أن الرياح المحملة بالأتربة تصل لحد العاصفة خلال اليوم، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من غدا الأربعاء، وتصل من 3 إلى 4 درجات مئوية.

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، وطقس الساعات المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وجنوب البلاد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو مضطرب ، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية شرقية ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة ، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

وأعلن الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر صفحته على "فيسبوك"، عن حالة الطقس بداية من غدًا الإثنين وحتى السبت المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26/2/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية: