شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب استقالة وزير الخارجية الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مهندس الاتفاق النووى الذى أبرم فى 2015.

وأعلن ظريف على نحو مفاجئ استقالته يوم الاثنين على موقع إنستجرام لكنه لم يقدم تفاصيل عن القرار.

وقالت المتحدثة "نتابع عن كثب تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني... ليس لدينا مزيد من التعليقات فى الوقت الراهن".