شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب استقالة وزير الخارجية الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مهندس الاتفاق النووى الذى أبرم فى 2015.
وأعلن ظريف على نحو مفاجئ استقالته يوم الاثنين على موقع إنستجرام لكنه لم يقدم تفاصيل عن القرار.
وقالت المتحدثة "نتابع عن كثب تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني... ليس لدينا مزيد من التعليقات فى الوقت الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب استقالة وزير الخارجية الإيرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.