برلماني: استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية يؤكد عودتها للريادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قال المستشار محمد الأسيوطي أمين عام حزب مستقبل وطن في القاهرة الجديدة، إن استضافة مصر للقمة العربية- الأوروبية هو نتاج جهود بذلتها السياسة المصرية الخارجية خلال 4 سنوات ماضية.
وتابع "الأسيوطي" في بيان صادر عن أمانة الحزب، أن استضافة مثل هذا الحدث على أرض مصر بمثابة شهادة دبلوماسية عربية أوروبية ومن جميع دول العالم تجاه مصر بأنها عادت لدورها الريادي في القارة كما كانت عليه في السابق بل أفضل عما كانت عليه، موضحًا أن استضافة قمة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لها دلالات سياسية في المقام الأول وتعبر عن قناعة وثقة المجتمع الدولي في القيادة السياسية المُتميزة لمصر ودور الرئيس عبدالفتاح السيسي وريادتها بدول المنطقة.
وأشار أمين عام مستقبل وطن في القاهرة الجديدة إلى أن القمة ساهمت في تأكيد أهمية التعاون الوثيق في كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والتنمية الشاملة.
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