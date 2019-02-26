شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطتي مياه شرب لتسرب بقعة سولار في «نيل سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، إغلاق محطتي مياه الشرب المرشحتين على النيل في قريتي شطورة والسكساكة بمركز طهطا وطما، مساء الاثنين، لتسرب بقعة سولار في مياه النيل.

قال في تصريحات صحفية إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ فور ورود بلاغ لها من فرق الرصد والمتابعة بظهور بقع متفرقة للسولار في مياه النيل بدأت من مركز المراغة، مشيرا إلى إغلاق إغلاق محطة مياه الشرب السطحية على النيل فور ملاحظة بقعة السولار.

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لم يتم تحديد مصدر التسريب حتى الآن، فيما أكد «محمدين» إعادة تشغيل محطة مياه المراغة بعد التأكد من انتهاء مرور البقعة، وقيام معامل الجودة بأخذ عينات من المياه وتحليلها للتأكد من جودتها.

أعلن «محمدين» تشكيل نقاط مراقبة لرصد تحرك بقعة السولار وسببها بالتعاون مع مديرية الري وفرع جهاز شؤون البيئة، مشيرا إلى ملاحظة أجزاء متقطعة من البقعة أمام مآخذ محطتي مياه شرب شطورة والسكساكة فتم على الفور إيقاف تشغيل المحطتين والاعتماد على محطات مياه الشرب الجوفية.

شدد على أن إغلاق المحطات هو إجراء احترازي لمنع اختلاط مياه الشرب النقية ببقعة السولار المتسربة إلى النيل، مؤكدا البدء في تشغيل المحطات تباعا بعد رفع عينات مياه من جميع المحطات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.