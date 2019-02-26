شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة من نواب الغربية ضد المحافظ هشام السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عدد من نواب محافظة الغربية بطلبات إحاطة عاجلة ضد المحافظ هشام السعيد؛ بسبب رفضه التعامل مع النواب والصحفيين، وتوجيه وكلاء الوزارات وروساء المدن بحجب الأخبار عن الصحفيين.

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تقدم اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، بأكثر من طلب إحاطة ضد المحافظ، يتهمه فيها بـ«إنفاق مبالغ طائلة لإقامة سور حديدي في شارع الجيش بلا داعي، ما أثار غضب الأهالي».

من جهته، تقدم اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة عاجل لبيان أسباب امتناع المحافظ عن مقابلة المواطنين ومنع المعلومات عن الصحفيين النقابيين.

كانت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، قررت استدعاء المحافظ بعد ما أثير عن خلافاته مع النواب والصحفيين، وتحريضه رؤساء المدن لعدم التعاون مع النواب.