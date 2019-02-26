لو حلفت على مراتك متغسلش هدومك وعايز ترجع فى كلامك.. اعرف رأى الدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قلت لزوجتى فى لحظة غضب: إنه حرُمَ عليها غسل ملابسى، فما حكم قولى هذا، وهل له كفارة؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأفادت اللجنة فى معرض ردها على ذاك السؤال بالآتى:
تحريم الحلال يمين، وكفارته كفارة يمين وهى فى زماننا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
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