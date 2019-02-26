شكرا لقرائتكم خبر عن لو حلفت على مراتك متغسلش هدومك وعايز ترجع فى كلامك.. اعرف رأى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "​قلت لزوجتى فى لحظة غضب: إنه حرُمَ عليها غسل ملابسى، فما حكم قولى هذا، وهل له كفارة؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأفادت اللجنة فى معرض ردها على ذاك السؤال بالآتى:

تحريم الحلال يمين، وكفارته كفارة يمين وهى فى زماننا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.