شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. 15 معلومة عن العالم المصرى الراحل أحمد زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكرى ميلاد العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، والذى يحل اليوم الثلاثاء 26 فبراير عام 1964، ينشر الخليج 365" أبرز 13 معلومة عن العالم المصرى الراحل الدكتور أحمد زويل.

1ـ ولد أحمد حسن زويل فى 26 فبراير 1946 بمدينة دمنهور.

2- حاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه فى مجال كيمياء.

3- أول عالم مصرى وعربى يفوز بجائزة نوبل فى الكيمياء.

4- ابتكر الدكتور أحمد زويل نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض, والوحدة الزمنية التى تلتقط فيها الصورة هى فيمتو ثانية، وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.

5- نشر أكثر من 350 بحثًا علميًا فى المجلات العلمية العالمية المتخصصة مثل مجلة ساينس ومجلة نيتشر.

6- ورد اسمه فى قائمة الشرف بالولايات المتحدة التى تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة.

7- وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عام 1995.

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8- قلادة النيل العظمى وهى أعلى وسام مصرى.

9- فى أبريل 2009، أعلن البيت الأبيض عن اختيار د. أحمد زويل ضمن مجلس مستشارى الرئيس الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والذى يضم 20 عالمًا مرموقًا فى عدد من المجالات.

10- إنشاء جامعة على مستوى عالمى فى 6 أكتوبر وهو مشروع زويل القومى للعلوم والتكنولوجيا.

11ـ فى أبريل 2009، أعلن البيت الأبيض عن اختيار أحمد زويل، ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالماً مرموقاً في عدد من المجالات.

12ـ حصل على الجنسية الأمريكية عام 1982،وتدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذاً رئيسياً لعلم الكيمياء بها.

13ـ 2 أغسطس 2016 هو تاريخ وفاة العالم الكبير بالولايات المتحدة.

14ـ وضعته أمريكا فى قائمة شرف تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة.

15ـ ابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض.